В Таиланде заявили о росте числа приезжих из РФ на 1000%

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В первой половине 2023 года в Таиланд прибыли около 800 тыс. россиян.

За период с января по июнь 2023 года в Таиланд прибыли свыше 791,5 тыс. россиян. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные министерства туризма и спорта страны.

Это более чем на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Больше половины из этого числа россиян прилетели на остров Пхукет, пишет Смотрим.

Как сообщили в местной туристической ассоциации, Россия стала для острова "источником туристов №1".

Отмечается, что в Таиланде "приспосабливаются к потребностям и привычкам россиян". Так, международный аэропорт Пхукета делает объявления на русском языке. Многие названия магазинов и вывески написаны кириллицей. Уличные торговцы продают борщ и блины.

Ранее на Пхукете открыли генеральное консульство Российской Федерации. В торжественной церемонии принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров, он обсудил со своим тайским коллегой использование в королевстве пластиковых карт "Мир".