В структурах ООН спрогнозировали восстановление туризма не раньше 2023 года

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В текущем году стагнация в туристической отрасли продолжится, сектор полностью восстановится не раньше 2023 года. Об этом говорится в распространенном в среду, 30 июня, докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

Согласно документу, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса число международных поездок сократилось на 73% по сравнению с уровнем, который наблюдался до пандемии, в 2019 году. В результате потери в туризме и смежных отраслях составили $2,4 трлн, говорится в тексте.

Перспективы на этот год также не выглядят лучше, добавил представитель отдела анализа торговли ЮНКТАД Ральф Питерс.

Ключом к восстановлению иностранного туризма является вакцинация от COVID-19, считают эксперты. Они также отмечают, что восстановление туристических потоков является критически важным для малых островных государств, которые в большой степени полагаются на этот сектор для обеспечения рабочих мест, пишут "Известия".