В Сочи появится новая набережная

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Озвучена сумма призового фонда конкурса по созданию центральной набережной в Сочи.



Призовой фонд конкурса на создание проекта реконструкции центральной набережной Сочи составит 27 миллионов рублей. Свои заявки уже подали архитекторы из России, Дании, Франции, Италии и Англии.



Власти курорта планируют не просто расширить прибрежную полосу, а сделать территорию от ручья Малый, это район Дендрария, до морского порта современным культурно-досуговым пространством, где будут комфортные зоны для отдыха на пляже, прогулок пешком и на велосипедах.



«Несмотря на то, что это уникальный и футуристический проект, но он вполне реализуем. Поскольку в нем сочетается очень много потребностей различных кругов, как города, бизнеса, администрации и так далее. Когда сочетаются многие интересы, любой проект начинает воплощаться», - считает главный архитектор Сочи Антон Глушков.



Преобразятся и пляжи в центральной части города. «Нужно модернизировать волнорезы, построенные еще в советское время, нужно отсыпать пляжи, потому что количество с каждым годом отдыхающих увеличивается и уже мало места», - говорит президент ассоциации пляжей г. Сочи Елена Дорогинина.



Все наработки участники конкурса пока держат в тайне, но в сеть все же попадают некоторые наброски. К примеру, уже появились эскизы марины для яхт и смотровой площадки, по аналогии с той, что на Москве-реке в парке Зарядье. Изменится и концертный зал Фестивальный. Планируют, что он будет работать круглый год.



Как именно будет меняться облик первой береговой линии в ближайшие 8 лет, станет известно уже в этом году. В начале лета станут известны победители конкурса, утвердят основные проекты. Тогда же определят и источники финансирования, сообщает Типичный Сочи.

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