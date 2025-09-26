В Самарской области завершается ремонт популярных туристических маршрутов

216

В преддверии Всемирного дня туризма в Самарской области завершается масштабный ремонт дорог к популярным туристическим объектам Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году по нацпроекту приведут к нормативу более 40 км дорог, ведущих к уникальным природным памятникам, заповедным зонам и объектам культурного наследия.

Ключевые «туристические» объекты нацпроекта:

Подъезд к Муранскому бору и турбазам Шигонского района (автодорога «Сызрань – Шигоны – Волжский Утес – турбаза «Солнечный Мыс»)

На участке длиной 1,8 км, ведущему к реликтовому Муранскому бору и базам отдыха, завершается капитальный ремонт. В границах села Муранка обустраивается полноценная инфраструктура для безопасности: тротуары, освещение, пешеходные переходы с «лежачими полицейскими» и ограждения. Также ремонтируются водопропускные трубы. Работы планируется сдать до конца октября 2025 года.

Дорога к культурному наследию Богатовского района (автодорога Богатое – «Самара – Оренбург»)

Этот маршрут обеспечивает доступ к историческим объектам села Богатое: водяной мельнице, старинным заводам, Никольскому монастырю и уникальной водонапорной башне XIX века. На участке почти 10 км завершается укладка верхнего слоя асфальта. Параллельно ведутся работы по ремонту моста через реку Самару, установке барьерных ограждений, новых знаков и нанесению дорожной разметки. Все работы будут завершены в текущем дорожном сезоне.

«Ремонт дороги в Богатовском районе значительно повысит комфорт и безопасность для туристов. Это позволит увеличить поток гостей на наши ключевые события: фестиваль пляжного спорта «Золотые пески» и турнир по футболу на снегу «Зимний мяч». Улучшенная дорога также обеспечит беспрепятственный доступ паломникам к Никольскому монастырю и фестивалю «Удел Богородицы», что послужит развитию событийного туризма и укреплению местной экономики», — отметила куратор туристического направления администрации Богатовского района Евгения Харитонова.

Обновленные подъезды к самарской набережной

В Самаре по нацпроекту отремонтированы 3 улицы, ведущие к набережной Волги — Некрасовская, Маяковского и Льва Толстого. На участках общей протяженностью 4,9 км заменено дорожное полотно, отремонтированы люки и нанесена разметка. Обновленные улицы обеспечат комфортный подъезд к зоне, где проходят массовые праздники, спортивные соревнования и работают пляжи.

Всемирный день туризма отмечается в России 27 сентября. Самарская область занимает одно из ведущих мест среди туристических регионов. Повышение туристической привлекательности региона является одной из приоритетных задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Качественные дороги – важный фактор для развития туризма. Их обновление способствует созданию позитивного имиджа Самарской области, увеличению турпотока и развитию сопутствующей инфраструктуры.