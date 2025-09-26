Я нашел ошибку
Главные новости:
При себе необходимо иметь паспорт.
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самарской области завершается ремонт популярных туристических маршрутов

26 сентября 2025 11:33
216
В Самарской области завершается ремонт популярных туристических маршрутов

В преддверии Всемирного дня туризма в Самарской области завершается  масштабный ремонт дорог к популярным туристическим объектам Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году по нацпроекту приведут к нормативу более 40 км дорог, ведущих к уникальным природным памятникам, заповедным зонам и объектам культурного наследия.

Ключевые «туристические» объекты нацпроекта:

  1. Подъезд к Муранскому бору и турбазам Шигонского района (автодорога «Сызрань – Шигоны – Волжский Утес – турбаза «Солнечный Мыс»)

На участке длиной 1,8 км, ведущему к реликтовому Муранскому бору и базам отдыха, завершается капитальный ремонт. В границах села Муранка обустраивается полноценная инфраструктура для безопасности: тротуары, освещение, пешеходные переходы с «лежачими полицейскими» и ограждения. Также ремонтируются водопропускные трубы. Работы планируется сдать до конца октября 2025 года.

  1. Дорога к культурному наследию Богатовского района (автодорога Богатое – «Самара – Оренбург»)

Этот маршрут обеспечивает доступ к историческим объектам села Богатое: водяной мельнице, старинным заводам, Никольскому монастырю и уникальной водонапорной башне XIX века. На участке почти 10 км завершается укладка верхнего слоя асфальта. Параллельно ведутся работы по ремонту моста через реку Самару, установке барьерных ограждений, новых знаков и нанесению дорожной разметки. Все работы будут завершены в текущем дорожном сезоне.

«Ремонт дороги в Богатовском районе значительно повысит комфорт и безопасность для туристов. Это позволит увеличить поток гостей на наши ключевые события: фестиваль пляжного спорта «Золотые пески» и турнир по футболу на снегу «Зимний мяч». Улучшенная дорога также обеспечит беспрепятственный доступ паломникам к Никольскому монастырю и фестивалю «Удел Богородицы», что послужит развитию событийного туризма и укреплению местной экономики», — отметила куратор туристического направления администрации Богатовского района Евгения Харитонова.

  1. Обновленные подъезды к самарской набережной

В Самаре по нацпроекту отремонтированы 3 улицы, ведущие к набережной Волги — Некрасовская, Маяковского и Льва Толстого. На участках общей протяженностью 4,9 км заменено дорожное полотно, отремонтированы люки и нанесена разметка. Обновленные улицы обеспечат комфортный подъезд к зоне, где проходят массовые праздники, спортивные соревнования и работают пляжи.

Всемирный день туризма отмечается в России 27 сентября. Самарская область занимает одно из ведущих мест среди туристических регионов. Повышение туристической привлекательности региона является одной из приоритетных задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Качественные дороги – важный фактор для развития туризма. Их обновление способствует созданию позитивного имиджа Самарской области, увеличению турпотока и развитию сопутствующей инфраструктуры.

В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
163
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
205
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
926
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
362
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
321
