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В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»

9 февраля 2022 10:21
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В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»

Областной туристический проект «Моя губерния» направлен на развитие регионального краеведческого туризма в молодежной среде, создание условий для просвещения детей и молодежи о бережном отношении к природному наследию родного края, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни через участие в туристических походах и программе обучения. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Участниками станут молодые люди от 14 до 35 лет, а также отряды «серебряного» добровольчества Самарской области, зарегистрировавшие команду от 5 до 20 человек. Команды могут представлять образовательное учреждение, НКО, волонтерские отряды «серебряного» добровольчества Самарской области и иные организации. 

Заявки для участия в проекте принимаются до 28 февраля 2022 года на электронный адрес teritor-63@mail.ru.

Для участников будут организованы обучающие семинары и конкурсы: туристическая песня, фоторепортаж, тур-открытка, видео-визитка и викторина. В туристические походы, где участников ждут ориентирование при помощи GPS-навигаторов, горная и скалолазная подготовка, а также спелеоподготовка.

По результатам реализации проекта будут определены по три лидирующие команды в двух возрастных категориях, которые получат комплекты туристического снаряжения.

Областной туристический проект «Моя губерния» реализуется Самарской областной молодежной общественной организацией «Студенческие отряды» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

Теги: Акценты В центре внимания

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