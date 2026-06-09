В Самарской области к старту летнего сезона вырос спрос на персонал в гостинично-ресторанной сфере

Эксперты hh.ru проанализировали спрос в сфере гостинично-ресторанного бизнеса в Самарской области и выяснили, какие специалисты и с какими навыками наиболее востребованы у работодателей.

За последний месяц (май) в Самарской области было открыто свыше 1,3 тыс. вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны». Это на 36% больше, чем в начале года (январь). Рост числа вакансий связан с сезонным увеличением спроса на услуги общепита, гостиниц, кафе, ресторанов и туристической инфраструктуры. Ближе к лету компании активнее ищут линейный персонал, сотрудников кухни, зала, а также управленцев, которые помогают обеспечивать стабильную работу заведений и качество сервиса.

Наиболее востребованными в мае стали повара, пекари и кондитеры — на них пришлось 460 вакансий или 43% от числа предложений в сфере. На втором месте по спросу оказались официанты, бармены и бариста, для которых работодатели разместили 230 вакансий, что составляет 22% от общего количества предложений. Третью строчку заняли уборщицы и уборщики — 180 вакансий или 17%.

Также в числе востребованных специалистов вошли менеджеры ресторанов, для которых было открыто 50 вакансий или 5%, хостес — также 50 вакансий и 5%, а также менеджеры и руководители АХО — 40 вакансий или 4%.

«В гостинично-ресторанной сфере при поиске персонала работодатели обращают внимание на практические навыки, связанные с качеством сервиса, соблюдением стандартов и умением работать с людьми. Например, среди востребованных требований в Самарской области — контроль качества и контроль сроков годности, которые упоминаются в 4% вакансий. Организаторские навыки, умение работать в коллективе, обучение и развитие, а также работа в команде — каждый из этих компетенций встречается в 3% вакансий. Кроме того, для специалистов гостинично-ресторанной сферы важны навыки межличностного общения, знание стандартов гостеприимства, деловое общение и ответственность (упоминаются в 2% вакансий), - говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Медианная предлагаемая зарплата в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в мае составила 54,7 тыс. рублей, что в свою очередь ниже медианы по Самарской области в целом на 15,2 тыс. рублей.