В Самарской области изменилась цена входных билетов в Жигулевский заповедник

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152 рубля придется отдать за вход на территорию «Жигулевского заповедника». Экскурсия в «Каменную Чашу» обойдется в 50 рублей.

Цены изменились 1 июля 2022 года. Сообщается, что дети до 6 лет, пенсионеры и ряд других льготных категорий граждан проходят бесплатно, пишет ГТРК Самара.

«Стоимость оказания услуг, связанных с посещением экскурсионных маршрутов, не входит в размер платы, взимаемой за посещение территории заповедника, и оплачивается независимо от наличия льгот по входной плате», - добавили сотрудники заповедника.