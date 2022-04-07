В Самарской области дан старт масштабной рекламной туристической кампании на объектах транспортной инфраструктуры

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В преддверии туристического сезона департаментом туризма министерства культуры Самарской области дан старт масштабной рекламной кампании на объектах транспортной инфраструктуры, направленной на продвижение туристических возможностей нашего региона и развитие внутреннего туризма.

Начиная с 5 апреля в аэроэкспрессах города Москвы, курсирующих по направлению «Аэропорт Шереметьево-Одинцово», можно увидеть красочные листовки на пассажирских сидениях высокоскоростных поездов с изображением живописных мест Самарской области. Дополнено изображение QR-кодом, который ведёт на туристический портал региона samara.travel. Перейдя на сайт, можно узнать не только о достопримечательностях и природных богатствах области, но также о средствах размещения, экскурсионных программах, турах и других полезных сервисах для туристов.

Помимо аэроэкспрессов, рекламная кампания охватывает 5 крупнейших российских аэропортов, где рекламно-информационные материалы размещены на лайтбоксах:

- Санкт-Петербург (аэропорт Пулково);

- Уфа (аэропорт Мустая Карима);

- Нижний Новгород (аэропорт Строгино им.В.П.Чкалова);

- Екатеринбург (аэропорт Кольцово);

- Тюмень (аэропорт Рощино).

Рекламная кампания продлится с 5 апреля до 4 мая 2022 года.