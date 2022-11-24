В Самаре соберутся лидеры делового туризма и MICE со всех уголков России

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25 ноября 2022 года в Самаре в отеле Lotte Hotel Samara состоится Всероссийский форум «Вектор 2023: деловой туризм в регионах России», а также финал национальной премии Russian Business Travel & MICE Award. Мероприятие станет крупной коммуникативной площадкой для ведущих представителей организаций сферы туризма и гостеприимства, организаторов мероприятий, региональных конвеншн-бюро и органов исполнительной власти. Премия является одним из самых престижных федеральных мероприятий и ежегодно собирает ключевых игроков индустрии встреч и событий, а также делового туризма.

Учредителями Премии являются автономная некоммерческая организация «Проектный офис МICE» и издательский дом «Турбизнес» при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Федерального агентства по туризму. Партнеры Премии – крупнейшие профессиональные объединения. В 2022 году Премия проводится при поддержке Правительства Самарской области.

В рамках деловой программы мероприятий будут обсуждаться вопросы комплексного развития туристических территорий Российской Федерации и использования современной инфраструктуры для проведения событийных мероприятий.

Кроме того, в этот день состоится финал национальной премии Russian Business Travel & MICE Award - ведущей профессиональной награды в области делового туризма и MICE. В этом году были поданы заявки от 255 компаний-соискателей, представляющих практически все регионы России, а также принято свыше 750 тысяч голосов за номинантов.