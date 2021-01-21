В Самаре открывают экскурсионный маршрут по стадиону ЧМ-2018

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Гости смогут выйти на кромку поля и взобраться на смотровую площадку спортобъекта.

В Самаре станет еще доступнее (не только в дни матчей) стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года. Теперь там будут проводить обзорные экскурсии. Об этом сообщили в ГАУ "Самара Арена".



Гостям спортобъекта обещают показать все его самые интересные уголки. Так, участников экскурсии проведут в микст-зону, где футболисты встречаются перед матчем; в раздевалку команды; а также в зал, где проходят пресс-конференции. Кроме того, в программе - выход на кромку поля и подъем на смотровую площадку - оттуда открывается шикарный вид на чашу стадиона, пишет Сова.инфо.



Экскурсии будут проводить для групп до 14 человек. Подробнее можно узнать в официальном сообществе "Самара Арены" в соцсети ВКонтакте.