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В Самаре открывают экскурсионный маршрут по стадиону ЧМ-2018

21 января 2021 12:39
77
В Самаре открывают экскурсионный маршрут по стадиону ЧМ-2018
Гости смогут выйти на кромку поля и взобраться на смотровую площадку спортобъекта.

В Самаре станет еще доступнее (не только в дни матчей) стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года. Теперь там будут проводить обзорные экскурсии. Об этом сообщили в ГАУ "Самара Арена".

Гостям спортобъекта обещают показать все его самые интересные уголки. Так, участников экскурсии проведут в микст-зону, где футболисты встречаются перед матчем; в раздевалку команды; а также в зал, где проходят пресс-конференции. Кроме того, в программе - выход на кромку поля и подъем на смотровую площадку - оттуда открывается шикарный вид на чашу стадиона, пишет Сова.инфо.

Экскурсии будут проводить для групп до 14 человек. Подробнее можно узнать в официальном сообществе "Самара Арены" в соцсети ВКонтакте.

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Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Новости Тольятти
21 января 2021  11:37
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,28%
С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 717 человек. Новости Тольятти
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20 января 2021  14:11
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений.
В «Жигулевской долине» стартовала культурно-музыкальная акция «Культурный код инноваций»
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений. Новости Тольятти
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20 января 2021  13:42
В Тольятти пройдет Сретенский фестиваль
В Тольятти пройдет Сретенский фестиваль
В этом году Конкурс проводится с использованием   дистанционных технологий в заочном формате по видеозаписям.  Новости Тольятти
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