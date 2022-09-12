В РСТ рассказали о новой схеме выдачи шенгенских виз россиянам

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Приостановка с 12 сентября соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом (ЕС) и Россией означает, что получить шенгенскую визу теперь будет в разы сложнее, дольше и дороже. Об этом заявил в интервью «Известиям» 12 сентября вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Получение визы будет на €45 дороже: сейчас эта услуга стоит €35, а будет €80. По срокам оформление будет дольше, причем сказано, что подходить будут индивидуально, поэтому гарантий, что визу все-таки выдадут, нет. При этом зачастую россияне обязаны будут предоставлять не только бронирование, но и выкупленные средства размещения и перевозки», — пояснил он.

При этом Барзыкин подчеркнул, что риски невыдачи виз становятся значительно выше, поскольку российские туристы для Европы в настоящее время на последнем месте в порядке приоритета.

«В страны шенгена туристического потока практически нет, ну а про страны Балтии вообще можно не говорить», — добавил вице-президент РСТ.