В РСТ рассказали о новой схеме выдачи шенгенских виз россиянам

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Новокуйбышевске местный житель ответит за кражу мотокультиватора
В Новокуйбышевске местный житель ответит за кражу мотокультиватора
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали двоих злоумышленников, находившихся в розыске
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали двоих злоумышленников, находившихся в розыске
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
В СамГМУ в рамках всероссийского медицинского форума «Жигулевская долина-2022» провели онлайн-трансляцию операции на челюсти
В СамГМУ в рамках всероссийского медицинского форума «Жигулевская долина-2022» провели онлайн-трансляцию операции на челюсти
Судебные приставы г. Самары конфисковали у браконьеров металлические лодки
Судебные приставы Самары конфисковали у браконьера металлические лодки
Правительство России выделило более 9,3 миллиарда рублей на ликвидацию стихийных свалок в 24 регионах страны
Правительство России выделило более 9,3 миллиарда рублей на ликвидацию стихийных свалок в 24 регионах страны
ЦУР помог повысить надежность электроснабжение целого района Самары
ЦУР помог повысить надежность электроснабжение целого района Самары
Самарская область в топ-3 в Приволжском ФО по популярности осеннего туристического кешбэка
Самарская область в топ-3 в Приволжском ФО по популярности осеннего туристического кешбэка
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.47
-0.33
EUR 60.86
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Лидия Рогожинская приняла участие в предсезонной презентации гандбольной команды «Лада»
Посетителям эколектория зоопарка расскажут о грибах Самарской области
В Самаре проходит традиционный Кубок губернатора Самарской области по КВН
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В РСТ рассказали о новой схеме выдачи шенгенских виз россиянам

12 сентября 2022 09:15
124
В РСТ рассказали о новой схеме выдачи шенгенских виз россиянам

Приостановка с 12 сентября соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом (ЕС) и Россией означает, что получить шенгенскую визу теперь будет в разы сложнее, дольше и дороже. Об этом заявил в интервью «Известиям» 12 сентября вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Получение визы будет на €45 дороже: сейчас эта услуга стоит €35, а будет €80. По срокам оформление будет дольше, причем сказано, что подходить будут индивидуально, поэтому гарантий, что визу все-таки выдадут, нет. При этом зачастую россияне обязаны будут предоставлять не только бронирование, но и выкупленные средства размещения и перевозки», — пояснил он.

При этом Барзыкин подчеркнул, что риски невыдачи виз становятся значительно выше, поскольку российские туристы для Европы в настоящее время на последнем месте в порядке приоритета.

«В страны шенгена туристического потока практически нет, ну а про страны Балтии вообще можно не говорить», — добавил вице-президент РСТ.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
12 сентября 2022  10:15
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
52
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
11 сентября 2022  10:07
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
500
Одной из важнейших задач, стоящих перед Самарской областью, является повышение качества жизни населения.
10 сентября 2022  20:44
О градостроительной политике и развитии жилищного строительства Самарской области
666
Самара отмечает День города!
10 сентября 2022  09:55
Самара отмечает День города!
683
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
9 сентября 2022  12:48
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
2631
Весь список