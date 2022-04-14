В Ростуризме предупредили о возможном росте цен на размещение в туробъектах

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Цены на размещение в российских туристических объектах не изменились или выросли в пределах от 3-5% до 10%, дальнейший рост возможен в пределах инфляции, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«В июле, августе, сентябре — цены традиционно растут. Но мы рассчитываем, что рост если и будет, то он будет незначительно выше инфляции, либо ниже, либо в диапазоне инфляции. Повышения цен до 50% мы не видим, не прогнозируем», — цитирует её ТАСС.

Ранее правительство решило продлить программу туристического кешбэка в России до 15 апреля.

Ростуризм в преддверии летнего туристического сезона усилит контроль за ценами и качеством услуг на российских курортах.