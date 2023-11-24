В России запустили коммуникационную кампанию в поддержку зимних путешествий по стране

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АНО «Национальные приоритеты» и Минэкономразвития России запустили коммуникационную кампанию в поддержку зимних путешествий по стране

Более 60 готовых вариантов досуга в зимний сезон собрано на портале Russia.Travel нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Изучить всю коллекцию российских зим и выбрать свою можно на национальном туристическом портале Russia.Travel: https://zima.russia.travel/

В подборке представлены самые разные варианты для спортивного, семейного, познавательного туризма и спокойного отдыха: горнолыжные курорты и трассы, марафоны на льду, гонки на собачьих упряжках, путешествия в зимнюю сказку, лучшие спа-отели и санатории для оздоровления и перезагрузки, а также популярные локации и места, чтобы увидеть северное сияние.