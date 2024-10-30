в России вырос спрос на винные туры

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В России вырос спрос на винные, зеленые и ретрит-туры. К такому выводу пришли аналитики онлайн-академии в сфере маркетинга MAED и туристической компанией «ИТИНЕРО». С результатами ознакомились «Известия» в среду, 30 октября.

Согласно исследованию, спрос на винные туры продемонстрировал рост популярности на 33%. Еще на 28% вырос интерес к зеленым турам, которые предлагают экологически чистые маршруты и отдых на природе. Аналогично возрос спрос на ретрит-туры, которые предлагают уединение и отдых от повседневной суеты.

Образовательные туры, направленные на получение новых знаний и навыков во время отдыха, также показали положительную динамику. Спрос на них увеличился на 14%.

Отмечается, что при этом велотуры, которые ранее пользовались популярностью, сейчас теряют привлекательность. Спрос на них снизился на 9%. Также уменьшился интерес к круизным турам — на 16% и пляжным турам — на 6%. Кроме того, спрос на паломнические туры сократился на 13%.

Наиболее востребованными у россиян по-прежнему являются гастрономические, пляжные, горнолыжные, экскурсионные и приключенческие туры.

«Клиенты всё чаще выбирают индивидуальный подход к организации путешествий. Они ищут не просто приключения, а возможность сделать поездку по-настоящему особенной — с учетом своих предпочтений и интересов, будь то посещение уникальных мест, участие в местных традициях или нестандартные активности», — добавила основатель тревел-клуба «ИТИНЕРО» Анна Пшишилны.