В России продлили программу туристического кешбэка до конца года

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Программа туристического кешбэка в России будет продлена до конца года. Об этом в среду, 12 мая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Мишустин отметил, что лично беседовал с представителями туристического бизнеса в разных регионах страны. Все они говорили, что программа пользуется большой популярностью у россиян, в связи с чем было принято решение ее продлить до конца года.

По данным премьер-министра, на начало мая программой туристического кешбэка воспользовался почти 1 млн жителей страны, россиянам возвращено около 4 млрд рублей.

«Многие люди в этом году не смогли поехать на отдых за границу. По поручению президента правительство запустило программу по возмещению гражданам части затрат на путешествия по России через карту «Мир». На начало мая такой услугой воспользовался почти 1 млн человек. Людям возвращено около 4 млрд рублей», — рассказал он.

Также он отметил, что был утвержден и национальный проект, направленный на развитие внутреннего туризма, который позволит россиянам путешествовать по стране по доступным ценам и с комфортом. Это поможет регионам создать рабочие места в разных отраслях, сохранить уникальные памятники истории и культуры.

Кроме того, это должно стать стимулом для инвесторов вкладываться в новые проекты в сфере туризма, что поможет привлечь в Россию гостей из-за рубежа, подчеркнул Мишустин.

Ранее, 27 апреля, стало известно, что в России продлили программу туристического кешбэка. Правительство выделит на нее еще 4,7 млн рублей.

Программа туристического кешбэка позволяет получить 20% от стоимости поездки по России на карту «Мир», которой должен быть оплачен тур. Максимальная сумма кешбэка за одну оплату составляет 20 тыс. рублей.

Первый этап программы туристического кешбэка прошел в конце августа 2020 года. Тогда им воспользовалось около 60 тыс. человек. Второй этап начался в середине октября. Третий этап программы стартовал 18 марта 2021 года, пишут "Известия".