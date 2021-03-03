В России появятся стандарты all inclusive

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Туристическое законодательство может вновь трансформироваться. Обратив внимание на популярность у соотечественников системы all inclusive, власти рассчитывают внедрить ее стандарты и в России. Сейчас так работают 10−15% отелей на черноморских курортах, и нововведение вряд ли радикально увеличит долю — по оценкам экспертов, в работе с all inclusive заинтересованы только средства размещения, в которых больше 100−150 номеров.

В России могут появиться стандарты для оказания гостиничных услуг по системе «все включено». Поручение проработать вопрос их разработки Ростуризму дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко (копия протокола есть у «Ъ»). Одновременно ведомство должно до 5 марта сообщить о целесообразности включения мер по продвижению all inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма. Представитель господина Чернышенко подтвердил «Ъ» эту информацию, добавив, что вопрос проработки стандартов по системе «все включено» давно назрел.

В Ростуризме подтвердили, что работа над стандартами для all inclusive сейчас ведется. Там пояснили, что сейчас российские отели по-разному трактуют этот формат: в одном случае предусмотрены пять приемов пищи в день, в другом поесть можно 24 часа в сутки; в третьем включены алкогольные напитки, в четвертом — нет. Для устранения недопонимания со стороны туристов Ростуризм намерен скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории «все включено» и «ультра все включено». Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подтверждает, что туристы часто не понимают, на какой сервис могут рассчитывать, выбирая российский вариант all inclusive: «В Турции есть четкая градация формата по типам обслуживания». Господин Ромашкин рассказывает, что сейчас на российских курортах по системе «все включено» работают 10−15% средств размещения и последние два года эта доля остается стабильной? пишет Газета Коммерсантъ.

«Размещение на базе завтраков позволяет получить более высокую загрузку, а отели зарабатывают в первую очередь на размещении», — рассуждает эксперт. Он поясняет, что переход к all inclusive повышает стоимость размещения на 20−25%.