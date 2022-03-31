В России появятся чартеры практически во все регионы страны

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В весенне-летний период 2022 года туристические чартерные программы появятся практически во всех федеральных регионах страны. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства России с представителями туриндустрии, пишет РИА Новости.

«У нас запускаются чартеры на Кавказ — в Чечню и Дагестан, в Калининградскую область, Татарстан, Тюменскую область, на Алтай, в Карелию, на Байкал (Бурятия), Камчатку и Сахалин. Это практически все федеральные округа — и прекрасная возможность открывать для людей новые направления для отдыха в стране», — рассказала о расширении программ Догузова.

Также в Ростуризме отметили, что совместно с РЖД идет развитие нового формата железнодорожных круизов. Летом для туристов станут доступны путешествия в Карелию, регионы Северо-Запада, на Кавказ и на Байкал. Продолжительность тура составит от пяти до семи дней, кроме того, предлагается линейка коротких маршрутов выходного дня.

Ранее сообщалось, что в апреле из России будут запущены чартерные рейсы в Венесуэлу. Планируется выполнять рейсы из Москвы на остров Маргарита, где с сентября 2021 года уже успели побывать около 12 тысяч россиян, пишет Лента.