В России подвели итоги осеннего этапа туристического кешбэка

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По итогам осеннего этапа туристического кешбэка россиянам вернули 2,7 миллиарда рублей. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

По ее словам, всего в акции приняли участие более полумиллиона соотечественников. «За две недели продаж программой воспользовались чуть более 600 тысяч человек — это рекорд за такой короткий срок», — подвела итоги глава ведомства. Всего поездок по России было куплено на 14,3 миллиарда рублей, а сумма кешбэка составила чуть более 2,7 миллиарда.