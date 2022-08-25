Я нашел ошибку
Главные новости:
Для тушения пожара привлечены 99 спасателей и 28 единиц техники.
В Самаре на Чернореченской горел расселенный двухэтажный дом
С 26 августа до 30 августа.
В Самаре по улице Стара-Загора перекроют движение транспорта в связи с перекладкой теплотрассы
Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион РФ можно будет с 1 октября до 25 декабря 2022 года.
В России 25 августа стартовали продажи туров с кешбэком на осень и зиму
При этом полностью отказываться от призыва российское военное ведомство не планирует.
Путин распорядился увеличить численность военнослужащих в России на 137 тысяч человек
С 27 августа до 30 августа.
В Самаре перекроют участок улицы Гаражной в связи с перекладкой теплотрассы
Супруги - врач-акушер-гинеколог Сюзанна Аиссо и врач-педиатр Адел Халед переехали в Самарскую область из Сирии.
Коллектив Ставропольской ЦРБ пополнили участники программы «Земский доктор»
В настоящий момент в ремонте находятся 3 участка улично-дорожной сети.
В Самаре план летней дорожной кампании по нацпроекту выполнен на 98%
В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.
 В Самаре ограничат движение транспорта по улице Советской Армии 
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60
0.1
EUR 59.51
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
«Волжские зори – 2022»: в Самаре проходят Всероссийские соревнования по русским шашкам 
Исторический парк Самары: самарцы могут принять участие в онлайн-викторине о Петре I
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России 25 августа стартовали продажи туров с кешбэком на осень и зиму

25 августа 2022 23:05
100
Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион РФ можно будет с 1 октября до 25 декабря 2022 года.

Продажи туров по России с кешбэком на осень и зиму начались в ночь на четверг и продлятся до 10 сентября 2022 года, передает ТАСС.

Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион России можно будет с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз - с 1 сентября и до окончания навигации. Возврат средств составит 20%, максимум - 20 тыс. руб. Согласно условиям программы, турпродукт должен быть оплачен картой "Мир", а длительность поездки составлять не менее трех ночей. В программе туристического кешбэка участвуют как турпутевки, так и отели, пояснили ранее в Ростуризме.

По поручению президента РФ Владимира Путина также будет действовать повышенный кешбэк для путешествий на Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе. Он составит 20%, максимум - 40 тыс. руб.

"У путешествий осенью, в межсезонье, есть свои преимущества - выбор отелей больше, популярные туристические места менее загружены - можно более гибко и дешевле планировать свой отдых, а с кешбэком - отправиться в путешествие с двойной выгодой. Осень - это и круизы по Волге, и активные маршруты, это и отличное время для оздоровления и поездок в санатории, для познавательных поездок в исторические города, а с конца ноября во многих регионах уже открывается горнолыжный сезон. Так что выбор очень большой", - сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По прогнозам Ростуризма, купить туры или проживание в отелях с кешбэком смогут не менее 600 тыс. человек. На осенний этап программы в этом году выделено 3 млрд рублей. Если запланированная сумма будет выбрана туристами раньше завершения периода продаж, программа будет остановлена досрочно, заявляла ранее глава ведомства.

Программа кешбэка за туры по России была запущена в 2020 году. За время действия программы ею воспользовались 4,3 млн человек, из них более 2,2 млн человек - в этом году. Суммарно россияне приобрели туров с кешбэком за время действия программы на более чем 81 млрд рублей. Сумма кешбэка составила 15,5 млрд рублей. 

 

Фото:   ru.freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Это один из самых крупных проектов в стране, который успешно реализуется на принципах государственно-частного партнерства.
25 августа 2022  21:44
Самарская область получит 19,5 млрд рублей на строительство моста через Волгу и дорогу «Обход Тольятти»
129
Руководство АВТОВАЗА сообщило об отмене неполной рабочей недели и возврате к пятидневке.
25 августа 2022  19:14
Дмитрий Азаров - работникам автогиганта: «АВТОВАЗ будет гордиться своей мощью»
176
Дмитрий Азаров призвал земляков соблюдать пожарную безопасность, чтобы не допускать лесных возгораний
25 августа 2022  12:12
Дмитрий Азаров призвал земляков соблюдать пожарную безопасность, чтобы не допускать лесных возгораний
229
В Самаре снова временно ограничат движение
25 августа 2022  10:16
В Самаре снова временно ограничат движение
309
Обсудили создание кампуса с родителями и студентами энергетического колледжа.
25 августа 2022  09:01
Предметный разговор: Дмитрий Азаров встретился с родителями и студентами энергетического колледжа
350
Весь список