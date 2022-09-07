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В Приморье разработан первый туристический маршрут, который может получить статус национального в течение ближайших двух месяцев. Об этом 7 сентября сообщает корреспондент «Известий» с Восточного экономического форума (ВЭФ).

Тур, который получил название «По краю земли», в настоящее время проходит экспертную оценку, чтобы получить статус национального туристического маршрута.

Маршрут был инициирован туристической компанией «ВостокИнтур» при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Агентства по туризму Приморского края и краевого Туристско-информационного центра. Эксперты Ассоциации туроператоров России оценивают качество, безопасность, ценовую политику, а также программное и смысловое наполнение.

После утверждения маршрута туристы со всей России смогут познакомиться с культурным, природным и гастрономическим разнообразием крупнейшего восточного мегаполиса России и побывать в Приморском крае.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков