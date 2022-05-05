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В праздничные дни мая свыше 550 туристов совершили ж/д путешествия в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье»

5 мая 2022 15:55
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Железнодорожный туристический проект «Яркие выходные в Приволжье» объединил путешественников со всего Поволжья.

В праздничные дни мая свыше 550 туристов совершили железнодорожные путешествия в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье», что стало рекордом за время реализации межрегионального проекта. Специально разработанное расписание позволило туристам из разных городов совершить увлекательное и комфортное путешествие на выходные. Туристы совершили поездки на поездах и в беспересадочных вагонах Куйбышевского филиала АО «ФПК».

Посетить столицы республик Марий Эл, Татарстана и Чувашии в рамках тура смогли жители Самары, Оренбурга, Ульяновска и Пензы. Кроме того, специальная программа была разработана для знакомства с достопримечательностями Оренбуржья.

В Йошкар-Оле туристы смогли посетить интерактивно-музыкальную программу в Марийском национальном театре драмы имени Шкетана и посещение знаменитой набережной Брюгге. В столице Чувашской Республики путешественники побывали на родине Василия Чапаева, прогулялись с гидом по набережной рукотворного залива и увидели уникальный монумент Матери-Покровительнице. В Казани туристов ждала прогулка по центру города, где можно увидеть знаковые достопримечательности и самые знаменитые улицы города. Экскурсионная программа по Оренбуржью позволила увидеть легендарное золото сарматов и прогуляться по купеческому Оренбургу, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото из открытых источников

 

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