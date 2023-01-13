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В период новогодних каникул с вокзалов и станций Куйбышевской магистрали в путешествие в туристических поездах отправились более 600 туристов

13 января 2023 09:55
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В период новогодних каникул с вокзалов и станций Куйбышевской магистрали в путешествие в туристических поездах отправились более 600 туристов.

 

Так, двухэтажный туристический поезд Самара – Саранск – Москва позволил пассажирам в рамках одного тура ознакомиться с достопримечательностями двух столиц. В Саранске туристы смогли посетить Мордовский государственный театр оперы и балета и музей изобразительных искусств, а в Москве побывали на главной рождественской ярмарке страны и увидели главные новогодние достопримечательности столицы России. 

Также в новогодние праздники туристы из Самары, Оренбурга, Пензы и Ульяновска посетили Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана и знаменитую набережную Брюгге, а в Казани – Кремль и музей-заповедник под открытым небом «Остров-град Свияжск».

Учитывая популярность данных маршрутов Куйбышевский филиал АО «ФПК» продолжает работу по расширению географии курсирования и дальнейшему назначению туристических поездов. Все поездки проходят в комфортабельных вагонах и современных поездах.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»   8-800-201-74-22 (звонок бесплатный) и на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД». 

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