В отреставрированном Клубе им. Дзержинского в Самаре откроется музей истории полиции

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Депутат Государственной Думы РФ, координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн вместе с общественниками, представителями власти и ГУ МВД Самарской области проинспектировали ход реставрационных работ на объектах культурного наследия, находящихся в управлении полиции: Клуб им. Дзержинского и «Дом полицейского управления» (здание УФМС). Памятники архитектуры реставрируются исключительно за счет федеральных средств — в рамках партийного проекта из бюджета Минкультуры РФ с привлечением финансирования ГУ МВД.

На сегодняшний день полностью приведена в порядок кровля памятника архитектуры федерального значения эпохи конструктивизма — «Клуб имени Ф.Э.Дзержинского», расположенного в Самаре на пересечении улиц Пионерской и Степана Разина. На эти цели было привлечено более 50 млн руб.

В планах на 2022-ой год — реставрация фасадов, замена оконных конструкций, восстановление декора залов и системы отопления.

«В рамках партийного проекта «Историческая память» мы берем на себя восстановление фасадов здания. На это в федеральном бюджете на будущий год уже заложено 76 млн руб. Что касается внутреннего убранства клуба, в том числе и обустройства актового зала, то расходы на эти работы возьмет на себя бюджет ГУ МВД», — конкретизировал Александр Хинштейн.

После реставрации в клуб предполагается перенести музей истории ведомства, обеспечив открытый доступ для самарцев и гостей города.

«Сегодня музей располагается в основном здании главка – на ул. Соколова в Самаре. Там ему явно «тесно», и люди не могут свободно приходить, чтобы осмотреть экспозицию. А потому самым разумным решением считаю перенос музея именно в Клуб Дзержинского. Конечно, это должен быть современный интерактивный музей, в котором будет интересно не только ветеранам, но и молодому поколению», — считает депутат.

Второй объект, который осмотрели в ходе объезда – двухэтажный особняк, здание бывшего полицейского управления Самары на улице Фрунзе, 112. Пришедший в упадок памятник архитектуры регионального значения приведут в порядок за счет средств федерального бюджета, благодаря лоббистским возможностям Александра Хинштейна.

Уже определен подрядчик по проектированию, который освоит 15,7 млн руб.

Сегодня в здании располагается управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области. После восстановительных работ там также откроется музей – только миграционной службы.

Интересно, что ранее в этом здании находилось полицейское управление, а с декабря 1917-го по июнь 1918 года работал штаб охраны Самары. О необходимости провести восстановительные работы на объекте депутату сообщили полицейские, а также жители, активисты — градозащитники. Александру Хинштейну удалось включить здание в данный проект, чтобы привлечь на его реставрацию средства Минкультуры РФ.

После разработки проекта начнутся восстановительные работы, которые планируется провести в 2022 году.

«По партпроекту мы также восстановим фасад памятника и придадим ему первоначальное убранство. Все, что касается приведения в порядок внутренних интерьеров, реставрации и ремонта помещений – это зона ответственности полиции», — обозначил депутат алгоритм взаимодействия.

Кроме того, ремонтные работы ведутся в отделении полиции № 5 Управления МВД России по г. Самаре на ул. Никитинской, 73 А (семиэтажное здание 1994 года постройки). Еще в 2019 году Министерство Внутренних Дел РФ поддержало просьбу Александра Хинштейна о выделении средств на капитальный ремонт здания.

В настоящее время завершены демонтажные работы, устраиваются слаботочные сети, линии электроснабжения и электроосвещения, ведется монтаж систем отопления и пожаротушения, проводятся отделочные работы. В будущем году будут заменены ограждения лестничных маршей и витражей.