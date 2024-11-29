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В новогодние праздники рейсы из Самары в Дубай станут ежедневными

29 ноября 2024 14:48
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В новогодние праздники рейсы из Самары в Дубай станут ежедневными

В расписании международного аэропорта Курумоч увеличится количество рейсов в ОАЭ. У самарцев появится больше возможностей слетать в Дубай.

— На период с 25 декабря по 9 января частоту полетов на данном направлении увеличивает авиакомпания FlyDubai. Время вылета ежедневно из Самары — 05:10, прибытие в Дубай — в 10:10. Полеты будут выполняться на Boeing 737, продолжительность перелета — 5 часов, — сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

Расписание полетов может изменяться. Ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта.

Кроме того, теперь из Самары на Новый год можно слетать на Шри-Ланку. Новые рейсы появились в расписании аэропорта Курумоч в конце октября. Red Wings с 29 октября по 17 мая возят туристов в город Хамбантота (аэропорт Маттала).

Но есть нюанс. Поскольку рейсы чартерные, организованные туроператором, самарцам нужно ориентироваться на 175 тысяч рублей на двоих на 10 ночей, пишет 63.ру. 

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