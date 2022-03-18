В Москве обсудили опыт Самарской области по реализации образовательно-туристического проекта «Город открытий»

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16 марта в Москве в рамках международной туристической выставки (MITT) состоялся круглый стол на тему «Инновационный образовательно-туристический проект «Город открытий». В ходе открытой дискуссии эксперты обсудили образовательный туризм как способ развития профессиональных навыков школьников и молодежи, обозначили перспективы и трудности формирования предложений в сфере детского и молодежного туризма, а также возможности туризма как способа погружения в образовательную среду.

Самарская область принимала победителей всероссийского TikTok-конкурса в августе 2021 года – стала завершающей точкой путешествия, организованного Ростуризмом и ГК «Просвещение», при поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области. Принять участие в конкурсе смогли подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Для этого они снимали короткие видеорассказы (до 3 минут) о любимых местах своей родины с хештегом «страна открытий» и названием города. Для 100 победителей из 50 регионов России была организована экскурсия по образовательно-туристическим маршрутам Москвы и масштабное путешествие по городам России. Помимо Самары ребята также посетили Нижний Новгород, Киров, Казань. В Самаре брендированный поезд встречала 16-летняя Алика Авдеева - девушка стала победительницей конкурса от Самарской области, сделав креативную подборку из самых необычных объектов города и набрав более 5 тысяч просмотров.

«100 школьников из 50 регионов страны, посетивших Самарскую область, познакомились с достопримечательностями Самары. Они посетили музей Модерна и музейно-выставочный комплекс «Самара-космическая», площадь Куйбышева, вертолетную площадку, конечно же прогулялись по знаменитой самарской набережной и успели побывать на стадионе «Солидарность Арена». Несомненно, на основе проекта «Город открытий» в ближайшее время может появиться новый туристический продукт, к которому будут применены механизмы поддержки чартерных туристических перевозок для туроператоров Самарской области», – рассказал руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Фото: правительство СО