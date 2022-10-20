Я нашел ошибку
Главные новости:
Владимир Путин поздравил со 110-летием коллектив ОДК-Кузнецов
Владимир Путин поздравил со 110-летием коллектив ОДК-Кузнецов
Уникальный российский культурный код изучали на Международном фестивале «Россия – Вселенная звука» в Самаре
Уникальный российский культурный код изучали на Международном фестивале «Россия – Вселенная звука» в Самаре
Музей Победы пригласил жителей Самарской области к участию в конкурсе новогодних открыток
Музей Победы пригласил жителей Самарской области к участию в конкурсе новогодних открыток
В Самарской области добровольная пожарная команда помогла потушить пожар
В Самарской области добровольная пожарная команда помогла потушить пожар
Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб Самарской области в соответствии с Указами Президента
Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб Самарской области в соответствии с Указами Президента
В Кинель-Черкасском районе водитель сбил 19-летнего молодого человека
В Кинель-Черкасском районе водитель сбил 19-летнего молодого человека
В Минэкономразвития прокомментировали упразднение Ростуризма
В Минэкономразвития прокомментировали упразднение Ростуризма
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 28 октября
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 28 октября
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.59
-0.11
EUR 60.11
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 19 октября в регионе ожидается усиление ветра.
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Минэкономразвития прокомментировали упразднение Ростуризма

20 октября 2022 11:40
78
В Минэкономразвития прокомментировали упразднение Ростуризма

Министерство экономического развития сможет нарастить темпы развития сферы туризма после упразднения Ростуризма. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба ведомства.

«Министерство имеет необходимые полномочия по разработке и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию, аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые позволят нарастить темпы развития сферы туризма», — говорится в сообщении.

В Минэкономразвития заверили, что упразднение Ростуризма позволит повысить эффективность реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в котором участвуют 17 федеральных ведомств и все регионы страны, а также бизнес-сообщество.

Сферу туризма в правительстве России продолжит курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции переданы Минэкономразвития.

В тексте документа указывается, что решение принято, в частности, для повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб Самарской области в соответствии с Указами Президента
20 октября 2022  11:53
Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб Самарской области в соответствии с Указами Президента
82
Дом Маштакова в Самаре получит новое рождение
20 октября 2022  10:14
Дом Маштакова в Самаре получит новое рождение
168
Губернатор совместно с наставляемыми управленцами обсудили планы дальнейшей совместной работы и договорились о программе совместных действий.
19 октября 2022  20:16
Дмитрий Азаров победителям конкурса управленцев «Лидеры России»: «Президент для всех нас является примером»
469
Глава региона оценил производственные мощности и степень загрузки предприятия, осмотрел производственные и сборочные цеха, пообщался с сотрудниками завода.
19 октября 2022  19:14
Дмитрий Азаров обсудил с руководством АО «Авиаагрегат» перспективы развития предприятия оборонно-промышленного комплекса региона
1248
Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер прокомментировал встречу Владимира Путина и Дмитрия Азарова
19 октября 2022  12:43
Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер прокомментировал встречу Владимира Путина и Дмитрия Азарова
338
Весь список