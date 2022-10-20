В Минэкономразвития прокомментировали упразднение Ростуризма

78

Министерство экономического развития сможет нарастить темпы развития сферы туризма после упразднения Ростуризма. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба ведомства.

«Министерство имеет необходимые полномочия по разработке и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию, аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые позволят нарастить темпы развития сферы туризма», — говорится в сообщении.

В Минэкономразвития заверили, что упразднение Ростуризма позволит повысить эффективность реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в котором участвуют 17 федеральных ведомств и все регионы страны, а также бизнес-сообщество.

Сферу туризма в правительстве России продолжит курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции переданы Минэкономразвития.

В тексте документа указывается, что решение принято, в частности, для повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти, пишут "Известия".