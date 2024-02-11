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В МИД заявили о росте интереса иностранцев к России

11 февраля 2024 14:10
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В МИД заявили о росте интереса иностранцев к России

Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что Министерство по запросам виз зафиксировало рост интереса иностранцев к поездкам в Россию. Комментарий передает ТАСС.

Представитель МИД указал, что в 2023 году российские дипломатические представительства и консульские учреждения за рубежом выдали 840 тысяч традиционных бумажных виз. При этом в 2022 году этот показатель составлял только 510 тысяч.

«Кроме того, за первые пять месяцев после запуска в августе 2023 года проекта единой электронной визы были оформлены 170 тысяч электронных документов», — добавил Климов. Он подчеркнул, что из общего числа виз — немногим более одного миллиона — 221 тысячу получили граждане из стран, включенных в перечень недружественных России, пишет Лента.

«Таким образом, прослеживается тенденция не только к сохранению, но и к наращиванию заинтересованности иностранцев в посещении России», — констатировал дипломат.

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