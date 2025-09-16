В мэрии Самары появится департамент туризма

171

В мэрии Самары 15 сентября 2025 года сообщили о реорганизации департамента экономического развития, инвестиций и торговли, из состава которого выделяется департамент туризма, предпринимательства и торговли. В новом подразделении администрации на улице Галактионовской, 25, будут трудиться 39 человек, которые займутся вопросами в сфере туризма, предпринимательства, торговли, общепита, организацией ритуальных услуг и содержанием кладбищ.

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли станет именоваться департаментом экономического развития и инвестиций. В нем будут работать 52 человека.

Причиной преобразования стала оптимизация системы отраслевых органов горадминистрации.

На реорганизацию потратили 25 тыс. рублей. Ее планируют завершить к 12 января 2026 года, пишет СитиТраффик.