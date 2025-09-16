Я нашел ошибку
На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.
«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
В мэрии Самары появится департамент туризма

16 сентября 2025 10:55
171
В мэрии Самары 15 сентября 2025 года сообщили о реорганизации департамента экономического развития, инвестиций и торговли, из состава которого выделяется  департамент туризма, предпринимательства и торговли. В новом подразделении администрации на улице Галактионовской, 25, будут трудиться 39 человек, которые займутся вопросами в сфере туризма, предпринимательства, торговли, общепита, организацией ритуальных услуг и содержанием кладбищ.

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли станет именоваться департаментом экономического развития и инвестиций. В нем будут работать 52 человека.

Причиной преобразования стала оптимизация системы отраслевых органов горадминистрации.

На реорганизацию потратили 25 тыс. рублей. Ее планируют завершить к 12 января 2026 года, пишет СитиТраффик. 

