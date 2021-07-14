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Программа «Территория – 63» направлена на развитие регионального краеведческого туризма в молодежной среде.
В губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
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В губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»

14 июля 2021 14:43
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Программа «Территория – 63» направлена на развитие регионального краеведческого туризма в молодежной среде.

Областная информационно – туристическая программа «Территория – 63» направлена на развитие регионального краеведческого туризма в молодежной среде, создание условий для просвещения детей и молодежи о бережном отношении к природному наследию родного края, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни через участие в туристических походах.

Участниками могут стать молодые люди от 14 до 35 лет, а также отряды «серебряного» добровольчества Самарской области, зарегистрировавшие команду от 5 до 20 человек. Команды могут представлять образовательное учреждение, НКО, волонтерские отряды «серебряного» добровольчества Самарской области и иные организации. 

В рамках программы запланированы обучающие семинары и конкурсы: туристская песня, фоторепортаж, видео-визитка и викторина. Также пройдут совместные организованные туристические походы, где участников ждут ориентирование при помощи GPS-навигаторов, горная и скалолазная подготовка, а также спелеоподготовка.

По результатам программы будут определены по три лидирующие команды в двух возрастных категориях, которые получат комплекты туристического снаряжения.

Для участия в Программе необходимо до 20 сентября 2021г. направить заявку. Подробная информация, положение и форма заявки на участие в программе доступны на странице проекта.

Областная информационно – туристическая программа «Территория – 63» реализуется СРМОО «Центр социальных проектов» с использованием Гранта Президента Российской Федерации, представленного Фондом президентских грантов.

Теги: «Территория – 63» внутренний туризм

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