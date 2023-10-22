В Европе вырос спрос на визы в Россию, заявили в МИД

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Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Климов заявил, что Россия за первые девять месяцев текущего года выдала в странах Европы на 57% больше виз, чем за аналогичный период в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам с 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД России в европейских странах выдали 225 тыс. виз всех категорий, из них — 141 тыс. туристических.

«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общее количество выданных виз сократилось на 10%, при этом выдача туристических виз возросла на 57%», — рассказал Климов.

Он добавил, что данные показатели далеки от 2019 года, когда за такой же промежуток времени было выдано 1,645 миллиона виз всех типов.

До этого стало известно, что власти Таиланда готовятся к введению 90-дневного безвизового режима для туристов из России.

При этом послабление визового режима станет временной мерой и продолжит действовать с 1 ноября 2023 по 30 апреля 2024 года, если будет поддержана инициатива, сообщает Газета.ру.

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