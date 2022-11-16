129

На правом берегу реки Усы есть поселение с деревянными крепостями и заставами – «Богатырская Слобода». Хотите попробовать старорусскую кухню, поучаствовать в богатырских поединках, пройти на лодии (как говорят местные) по воде – вам сюда.



Несколько человек живут историческом комплексе круглый год. Дома топят дровами, воду возят со скважины, а до ближайшего магазина в селе Жигули, когда заметает проселочную дорогу, доезжают на снегоходе. Иногда зимой живут на тех запасах, которые заготовили летом. Но каких-то серьезных неудобств из-за этого не испытывают.



Основной туристический сезон здесь – с начала мая по конец октября. В «Богатырскую Слободу» едут не только из Самары и области, но и из других регионов России. До недавнего времени приезжали гости и из-за границы.



Туристов привлекает аутентичность места. Вокруг почти ничего не напоминает о том, что ты находишься в XXI веке. Кажется, как-будто ты попадаешь в небольшое древнерусское поселение. Такое впечатление возникает в первую очередь из-за построек. Самая величественная из них – княжий терем, который стоит на краю усинского склона. Здесь работают музей, школа, библиотека.



В «Богатырской слободе» можно максимально приблизиться к истории. Поучаствовать в богатырских поединках, попробовать себя в одном из древних ремесел, узнать бытовые особенности жизни людей тысячу лет назад.



Гости «Слободы» могут также покататься на лошадях. Но самые незабываемые впечатления, как нам кажется, останутся после выхода на воду на ладье. Их строят на местной верфи. Верфь, кстати, тоже покажут во время экскурсии. Желающих, кстати, приглашают на обучение историческому судостроению.



А в 2019 году группа из «Богатырской Слободы» на ладье «Змей Горыныч» отправилась в четырехмесячный поход в поисках острова русов. Они прошли от Тольятти через Санкт-Петербург по всей Балтике. Побывали в Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции, Польше.



А еще в «Слободе» у вас будет эксклюзивная возможность познакомиться с выведенной здесь породой собак – святорусский вой.

Фото: пресс-служба правительства СО