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В АТОР успокоили россиян насчет закрытия Египта из-за омикрон-штамма

29 ноября 2021 13:36
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В АТОР успокоили россиян насчет закрытия Египта из-за омикрон-штамма

У россиян пока нет повода беспокоиться по поводу закрытия Египта из-за нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По данным Роспотребнадзора, по состоянию на воскресенье, 28 ноября, ни одного случая заражения штаммом "омикрон", в том числе у вернувшихся из-за рубежа нет. Регулярное и чартерное авиасообщение с Египтом осуществляется в плановом порядке, у туристов пока нет повода для беспокойства", - сказала Ломидзе.

Она также прокомментировала заявление сенатора, заслуженного врача РФ Владимира Круглого, который считает, что штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует, а источником его распространения в РФ могут быть люди, которые посещали Египет. По его мнению, "нужно закрывать авиасообщение с Египтом, пока новый штамм не будет изучен". По словам Ломидзе, это заявление сенатора вызвало "массу вопросов", из-за чего туристы "весь день 28 ноября обращались к своим турагентам с вопросами о том, состоятся ли их туры в декабре и январе". Она добавила, что, по её сведениям, никто в правительстве или оперштабе в настоящий момент всерьез не рассматривает вариант "закрытия Египта".

Ломидзе уточнила, что по предварительным данным АТОР, на вылеты в конце декабря – начале января туры в Египет уже забронировали порядка 80-100 тысяч туристов. При средней стоимости новогоднего тура в 80 тысяч рублей на двоих, сумма забронированных турпакетов на Новый и год и новогодние каникулы в Египет может достигать 4 миллиарда рублей.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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