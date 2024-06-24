Турция боится потерять российских туристов из-за высоких цен

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Туристический сектор Турции боится потерять гостей из России из-за высоких цен. Об этом 24 июня сообщил турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.

«Ежегодно доходы от туризма составляют не менее $50 млрд. Чтобы не потерять их, необходимо повысить обменные курсы, но правительство пока этого не допустит. Поэтому дорогой туризм продолжится и в этом году. Можно будет составить план на сезон 2025 года. Но туристический сектор боится потерять европейских и российских туристов, которые могут уехать в такие страны, как Египет, Южный Кипр, Греция и Испания», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Беюкшахин объяснил, что Турция в рамках борьбы с инфляцией старается не повышать валютные курсы. По его словам, компании устанавливают высокие цены на продажу своих товаров и услуг в иностранной валюте, так как их затраты на лиру растут.

Эксперт указал на то, что раньше стоимость недельного отдыха составляла €1,5–2 тыс., а теперь она стала выше €3 тыс. Он отметил, что в такой ситуации туристы из Европы чувствуют себя «неуютно» и предпочитают отдых в других странах, тогда как для Анкары сфера туризма является одной из важнейших с экономической точки зрения, уточнила «Газета.Ru».

Ранее, 23 июня, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский экспресс» Тарас Кобищанов сообщил, что путевка в Турцию на двоих в июле с пребыванием в простом четырехзвездочном отеле обойдется туристам из РФ в среднем в 135–160 тыс. рублей за 10 ночей. При этом стоимость пятизвездочной гостиницы с развитой инфраструктурой составит не менее 315–350 тыс. рублей на двоих, отметил он. Специалист добавил, что в августе более существенный рост цен по сравнению с июлем наблюдается преимущественно в бюджетном и среднем сегментах, пишут "Известия".