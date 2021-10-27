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Турпоток в Долину Гейзеров на Камчатке вырос в этом году на 60% – до 8 тысяч человек – и достиг исторического максимума. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

По словам Чернышенко, благодаря руководству края и заповедника подготовлены новые тропы и площадки, отремонтированы старые. В следующем году в тестовом режиме будет открыт кольцевой туристический маршрут – Петропавловск – Мильково – Долина Гейзеров – Жупаново.

Солодов анонсировал открытие 300 километров новой дороги от Петропавловска до Милькова. По его словам, к следующему сезону будет завершено строительство новых гостевых домов.

Кроме того, Минприроды выделило средства на создание дополнительных вертолетных площадок в Долине Гейзеров, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay.com