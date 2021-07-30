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Туроператор "Библио-Глобус" и авиакомпания "Россия" с 9 августа запускают рейсы на курорты Египта

30 июля 2021 14:18
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Рейсы будут осуществляться по пять раз в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Туроператор "Библио-Глобус" совместно с авиакомпанией "Россия" с 9 августа приступает к выполнению прямых туристических рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а если билеты будут в свободной продаже, то и Tez Tour готов предложить своим клиентам туры в эту страну, сообщили РИА Новости представители отрасли.

"Библио-Глобус" совместно с авиакомпанией "Россия" приступает к выполнению прямых туристических рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Рейсы будут осуществляться по пять раз в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. Первые рейсы из аэропорта Шереметьево в Шарм-эш-Шейх и Хургаду состоятся 9 августа", - рассказали в туроператоре.

"Если билеты на разрешённые рейсы появятся в свободной продаже, компания предложит своим клиентам туры в страну на базе рейсов GDS", - рассказали агентству в пресс-службе Tez Tour. В компании также сообщили, что на первые вылеты будет ажиотажный спрос, что в свою очередь может привести к увеличению цен.

"Цены стабилизируются уже через 1-2 недели после вылета первых рейсов. По мере приближения высокого сезона в случае отсутствия чартерных полетных программ текущий объем рейсов может привести к повышению цен на туры. Дополнительно на стоимости может сказаться отсутствие доступных альтернативных направлений для отдыха в осенне-зимний период", - сообщили в туроператоре.

 

Теги: авиакомпания "Россия" рейсы в Египет

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