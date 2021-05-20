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Туризм Самарской области презентуют в Уфе

20 мая 2021 11:38
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Туризм Самарской области презентуют в Уфе

21 мая 2021 года в Уфе, столице республики Башкортостан, состоится презентация туристских возможностей Самарской области для создания благоприятных условий развития туризма в регионе. Руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов совместно с представителями туриндустрии в преддверии летнего туристического сезона расскажет о природных и культурных особенностях губернии, разнообразии экскурсионных программ и туров, ключевых достопримечательностях и туристических точках притяжения.


Цель мероприятий – открытие новых туристских рынков и создание совместных турпродуктов совместно с представителями туриндустрии республики Башкортостан.
Благодаря работе в 2020 году с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, удалось добиться прямых субсидированных воздушных перевозок на 2021 год, в том числе по маршруту Самара-Уфа-Самара, по которому рейсы осуществляются два раза в неделю (пн., пт.). Республика Башкортостан считается перспективным с точки зрения развития межрегионального туризма.


Кроме того, в конце марта в Самарскую область приезжала съемочная группа ГТРК «Башкортостан» для записи серии передач «Руссо Туристо», трансляция которых также благоприятно скажется на увеличении интереса к посещению жителей республики Самарской области.
Одна из главных задач департамента на 2021 год - развитие внутреннего межрегионального туризма в новых условиях, детальная проработка действующих и новых маршрутов и формирование туристских потоков в регион.

Теги: внутренний туризм тувризм

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