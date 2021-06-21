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Туристы стали дольше задерживаться на территории Самарской области

21 июня 2021 11:20
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Туристы стали дольше задерживаться на территории Самарской области

ПАО «МТС» совместно с департаментом туризма Министерства культуры Самарской области запустила цифровую модель региона для анализа внешних и внутренних туристических потоков на территории региона. Разработка МТС позволила определить портрет типичного путешественника, которого привлекают достопримечательности Самарской области.

По данным МТС, чаще всего в Самарскую область приезжают отдыхать пары и семьи с детьми, в возрасте от 45 до 54 лет. Если в 2019 году Самарскую область в основном посещали «соседи» по ПФО - саратовцы, ульяновцы, жители республики Татарстан, то в 2020 году к ним добавились уральские туристы из Екатеринбурга и Челябинска, преимущественно приезжающие на собственном автотранспорте. В 2020 году турпоток в Самарскую область вырос примерно на 6 процентов по сравнению с 2019 годом, при этом туристы потратили на территории региона почти на 30 процентов больше денег. Это связано с увеличением времени пребывания на территории Самарской области: в позапрошлом году путешественники проводили здесь в среднем 3 дня и 2 ночи, а в прошлом – уже 5 дней и 4 ночи.

Цифровая модель региона строится на основе big data – обезличенных «больших данных» о перемещениях массивов абонентов по территории Самарской области. На основе этой информации можно, в частности, составить тепловые карты о плотности и распределении групп людей на определенной области и в заданном временном периоде, фильтровать пассажиропотоки по социально-демографическим и поведенческим характеристикам, разделять прибывающих в то или иное место туристов на новых и повторных. Функционал платформы, совместно разработанной МТС и департаментом туризма Министерства культуры Самарской области, позволяет оценить фактическую численность туристов, прибывших в регион за тот или иной период времени, определить наиболее привлекательные для туристов места на территории региона и на их основе определить вектор дальнейшего развития туристической инфраструктуры.

«Туристический поток в Самарскую область за последние годы значительно возрос. При этом люди стали чаще планировать поездки самостоятельно, арендовать жилье у «частников», перемещаться на автомобилях. Информацию о таких путешественниках невозможно получить привычными методами, используя данные аэропортов или гостиниц, поэтому для получения точной картины о турпотоках в регионе нам необходимы современные цифровые инструменты. Благодаря разработке МТС мы не только располагаем максимально точными данными о перемещениях туристов по территории Самарской области, но и можем решать несколько задач одновременно: строить туристическую инфраструктуру именно там, где она нужна, планировать мероприятия, интересные именно той аудитории, которая едет в нашу область, и ориентировать представителей бизнеса на те сервисы, которые востребованы туристами в регионе. Также, благодаря точным данным, мы можем прогнозировать целевые потоки туристов, их предпочтения и выстроить эффективную стратегию продвижения туристского потенциала региона на территории Российской Федерации», - рассказал руководитель департамента туризма Министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Теги: big data туризм

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