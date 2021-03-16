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Туристы на пляжах Болгарии будут обязаны соблюдать дистанцию в полтора метра, а расстояние между зонтиками от солнца должно быть не менее 8-ми метров.

Министерство туризма Болгарии представило меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции в летний туристический сезон. Как ожидается, он откроется 1-го мая.

Власти Болгарии прорабатывают согласованный с Еврокомиссией вариант "зеленого коридора", который даст возможность приехать в страну тем, кто уже переболел Ковидом и имеет антитела, тем, кто сделал прививку, а также тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, передает Радио Маяк.