Туристический ретропоезд «Грушинский экспресс» сохранили для Самарской области

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Благодаря совместному решению Куйбышевской железной дороги и Правительства Самарской области тематический ретросостав включен в государственный заказ на транспортное обслуживание населения. Он будет курсировать по маршруту Самара – Тольятти каждые выходные, начиная с 15 июля.

Со станции Самары он будет отправляться в 10:35 и прибывать в Тольятти в 12:40. В обратном направлении он отправится в 16:13 и прибудет в столицу Самарской области в 18:23. Время указано местное.

Время в пути от станции Самара до Тольятти составит 2 часа 5 минут. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, платформа имени Грушина, Волжская Жемчужина и Жигулевское Море.

Предусмотрен бесплатный провоз спортинвентаря, включая велосипеды. Действуют все федеральные льготы и бесплатный проезд для детей до 7 лет.

На тематическом ретросоставе у путешественников будет возможность проехать до конечной станции или по желанию выйти на любой остановке по маршруту следования.

К примеру, на платформе имени Грушина туристы смогут провести время с максимальным комфортом в специально разработанных для них зонах отдыха или прогуляться до Мастрюковских озер, которые являются памятником природы регионального значения и одним из лучших мест для любителей активного отдыха. На остановочном пункте Волжская жемчужина всех путешественников ждет видовая селфи-площадка, с территории которой открываются уникальные виды на Жигулевские горы и сохранившуюся дикую природу национального парка Самарская Лука. В Тольятти в непосредственной близости от железнодорожного вокзала туристы смогут посетить один из крупнейших в России музейно-парковый комплекс истории техники имени Сахарова.