Я нашел ошибку
Главные новости:
Автомобилистка в Новокуйбышевске сбила двух женщин
Автомобилистка в Новокуйбышевске сбила двух женщин
На семи пляжах Самарской области могут запретить купаться
На семи пляжах Самарской области могут запретить купаться
В Самарской области снизилась рождаемость
В Самарской области снизилась рождаемость
Молодёжный образовательный форум "Ладога" продлил приём заявок
россияне тратят более одной зарплаты в год на соблюдение дресс-кода
Россияне тратят более одной зарплаты в год на соблюдение дресс-кода
Утилизация электролома в России будет проходить по новым правилам
В выходные сотрудники ГИБДД Самарского региона традиционно выходят на усиленный режим несения службы
В выходные сотрудники ГИБДД Самарского региона традиционно выходят на усиленный режим несения службы
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.18
-0.45
EUR 100.68
0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Туристический ретропоезд «Грушинский экспресс» сохранили для Самарской области

14 июля 2023 09:55
154
Туристический ретропоезд «Грушинский экспресс» сохранили для Самарской области

Благодаря совместному решению Куйбышевской железной дороги и Правительства Самарской области тематический ретросостав включен в государственный заказ на транспортное обслуживание населения. Он будет курсировать по маршруту Самара – Тольятти каждые выходные, начиная с 15 июля. 

Со станции Самары он будет отправляться в 10:35 и прибывать в Тольятти в 12:40. В обратном направлении он отправится в 16:13 и прибудет в столицу Самарской области в 18:23. Время указано местное.

Время в пути от станции Самара до Тольятти составит 2 часа 5 минут. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, платформа имени Грушина, Волжская Жемчужина и Жигулевское Море.

Предусмотрен бесплатный провоз спортинвентаря, включая велосипеды. Действуют все федеральные льготы и бесплатный проезд для детей до 7 лет.

 

На тематическом ретросоставе у путешественников будет возможность проехать до конечной станции или по желанию выйти на любой остановке по маршруту  следования.

 К примеру, на платформе имени Грушина туристы смогут провести время с максимальным комфортом в специально разработанных для них зонах отдыха или прогуляться до Мастрюковских озер, которые являются памятником природы регионального значения и одним из лучших мест для любителей активного отдыха. На остановочном пункте Волжская жемчужина всех путешественников ждет  видовая селфи-площадка, с территории которой открываются уникальные виды на Жигулевские горы и сохранившуюся дикую природу национального парка Самарская Лука. В Тольятти в непосредственной близости от железнодорожного вокзала туристы смогут посетить один из крупнейших в России  музейно-парковый комплекс истории техники имени Сахарова.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
14 июля 2023, 11:09
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
Всего наш регион принимает участие в реализации 23 госпрограмм и национальных проектов – это максимально возможное число направлений работы. Экономика
59
На Госуслугах начался приём документов в вузы
13 июля 2023, 13:01
На Госуслугах начался приём документов в вузы
Заявление можно подать в 5 любых вузов страны до 5 специальностей в каждом. Образование
390
в Самарской области началась уборочная кампания
13 июля 2023, 12:12
В Самарской области началась уборочная кампания
В настоящее время работы ведутся в 13 муниципалитетах, собрано 100 тыс. тонн озимых зерновых культур при средней урожайности 29,4 ц/га. Экономика
357
В центре внимания
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
14 июля 2023  11:09
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
68
Туристический ретропоезд «Грушинский экспресс» сохранили для Самарской области
14 июля 2023  09:55
Туристический ретропоезд «Грушинский экспресс» сохранили для Самарской области
143
На Госуслугах начался приём документов в вузы
13 июля 2023  13:01
На Госуслугах начался приём документов в вузы
391
в Самарской области началась уборочная кампания
13 июля 2023  12:12
В Самарской области началась уборочная кампания
357
Автоматические камеры хранения установили на всех крупных вокзалах КбшЖД
13 июля 2023  11:59
Автоматические камеры хранения установили на всех крупных вокзалах КбшЖД
337
Весь список