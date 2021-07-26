Туристический поток в Самарскую область в 2021 году вырос на 40%

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За пять месяцев 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года турпоток в Самарскую область вырос на 40%. Ожидается, что всего в текущем году регион посетят 1,5 миллиона туристов, сообщила пресс-служба властей Самарской области.

В настоящее время в губернии реализуется 14 проектов, победивших в прошлом году в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета на развитие сферы туризма. К примеру, в Ставропольском районе это глэмпинги «Отель Винновка», «Лесная хижина», кемпинг у Волги «Лиман», комплекс туристических собачьих маршрутов «Шесть дорог-семь ключей», есть проекты и в других муниципалитетах.

Скоро планируется начать благоустройство и создание туристической инфраструктуры в селе Ширяево - с устройством набережной, смотровых площадок, пунктов общепита, гостиницы.

Отмечается, что экологический туризм в приоритете для Самарской области: туристов привлекают нацпарк "Самарская Лука", Рачейский и Муранский бор, Подвальские террасы и другие объекты, пишет Самру.ру.