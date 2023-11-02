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Туристический поток на территории Самарской области за девять месяцев вырос на 27,5%

2 ноября 2023 11:44
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Туристический поток на территории Самарской области за девять месяцев вырос на 27,5%

Туристический поток на территории Самарской области за девять месяцев 2023 года согласно аналитике «Больших данных» составил 2 млн 567 тыс. чел., что на 27,5% больше аналогичного периода 2022 года (2 млн 014 тыс. чел.).
Туриндустрия выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность. Как отметил Президент России Владимир Путин: «Повышенный спрос в области внутреннего туризма даёт хороший стимул к развитию как самой туриндустрии, так и смежных отраслей и в этой связи целых регионов».
Рост туристической привлекательности Самарской области – результат системной работы регионального Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым, который уделяет значительное внимание развитию отрасли, прежде считавшейся недооцененной. Дмитрий Азаров отметил, что туризм должен стать одним из ключевых направлений патриотического воспитания и повышения привлекательности региона.
Наиболее часто в Самарскую область приезжают туристы из Москвы, Оренбургской области, Республики Татарстан, Московской области, Республики Башкортостан, Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Саратовской, Челябинской и Свердловской областей.
Объем трат туристов за период с января по сентябрь 2023 года составил 19,5 млрд руб. и увеличился на 47,7 % к январю – сентябрю 2022 года (13,2 млрд руб.).
Средний возраст туристов за девять месяцев 2023 года составляет 41 год. За период с января по сентябрь 2023 года средний доход туристов региона составил 69 тыс. руб. Продолжительность поездки составила 5 суток.
Напомним, что 5 лет назад Самарская область занимала лишь 23 место в национальном туристическом рейтинге, а последние два года регион уверенно входит в ТОП-10.

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