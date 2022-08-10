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Туристический поезд до Астрахани отправится из Самары

10 августа 2022 13:29
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Туристический поезд до Астрахани отправится из Самары

С 26 по 28 августа 2022 года из Самары в Астрахань назначен второй туристический поезд выходного дня в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье». Первые туристы железнодорожного круиза отправились в Астрахань 29 июля, все билеты были выкуплены заранее. Дополнительный Астраханский рейс назначен в связи с многочисленными положительными отзывами туристов и большим спросом со стороны пассажиров. 

В рамках проекта путешественники смогут выбрать одну из экскурсионных программ тура – «Вкусно едем в Астрахань. Полосатый рейс» или «В край цветущих лотосов». За выходные участники тура совершат прогулку по центру Астрахани и посетят жемчужину города – Астраханский Кремль. В зависимости от выбранной программы туристам будет предложена водная прогулка по дельте Волги, где гости станут свидетелями уникального природного явления – цветения лотосов или посещение бахчевого хозяйства, где выращивают настоящие астраханские арбузы.

Особый интерес такая поездка вызовет у гурманов. Для туристов приготовят на костре настоящую астраханскую уху и предложат местные деликатесы.

В составе поезда – комфортабельные вагоны СВ и купе, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и розетками для зарядки гаджетов.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»
8-800-201-74-22 (звонок бесплатный) и на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД». 

 

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