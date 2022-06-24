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Туристический маршрут любой сложности необходимо регистрировать в МЧС России

24 июня 2022 14:57
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Для того, чтобы помощь пришла максимально быстро, спасателям необходимо четко понимать маршрут, по которому двигалась группа.

Лето-время активного туризма. Любители отдыха на природе отправляются в горы, длительные пешеходные переходы по живописным уголкам России, и конечно сплавы по рекам. На сегодняшний день туристическими маршрутами проходят более 6,7 тыс. человек в составе 496 групп. В числе туристов больше половины – дети.

Перед путешествием каждый турист должен подумать о своей безопасности: подобрать маршрут соответствующий своему уровню подготовки, узнать прогноз погоды, проверить снаряжение.

Однако высокая степень подготовленности туриста и даже многолетний опыт походов не исключает возможности, что в походе произойдет непредвиденное, например: резкая смена погоды, травма, отравление, встреча с дикими животными, приступ болезни и многое другое.

Для того, чтобы помощь пришла максимально быстро, спасателям необходимо четко понимать маршрут, по которому двигалась группа. Для этого его необходимо зарегистрировать на сайте МЧС России или на сайте территориального органа ведомства по тому региону, где планируется проходить маршрут.

С каждым годом все большую популярность получает такой вид туризма, как сплавы по рекам. Водные артерии по всей стране привлекают любителей дикой природы. Сплавы бывают разной сложности, оптимальный для себя маршрут смогут найти как начинающие туристы, так и опытные.

Отправляясь в сплав, проверьте плавательное средство и оснащение. Помните, что снимать спасательный жилет можно только на суше. Плавательные средства должны находиться друг от друга на расстоянии прямой видимости. Перед прохождением сложного участка проведите разведку с берега. Не превышайте допустимую нагрузку плавсредства. Во время сплава недопускается распитие спиртных напитков. Если туристы впервые планируют сплав по бурной реке, необходимо провести предварительную тренировку. Тщательно изучите маршрут сплава. Непосредственно перед походом уточните прогноз погоды. И конечно, зарегистрируйте свою группу в МЧС России! Хорошего путешествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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