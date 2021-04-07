Туристам на Кипре для выхода из отелей придется отправлять СМС

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Туристам на Кипре для выхода из отелей придется либо отправлять СМС, либо – в случае технических проблем – заполнять бланк. О том, что ограничения на передвижение распространяются не только на местных жителей, написала одна из газет со ссылкой на гостиничную ассоциацию Кипра.

Напомним, любой житель острова может совершать два выхода из дома по будням и три по выходным дням (соответственно это же правило действует и в отношении числа возможных выходов или выездов путешественника из отеля).

С 1 апреля Республика Кипр открыла двери для российских туристов, которые теперь могут приезжать в эту страну и не проходить карантин, если сделают два диагностических теста, – до вылета из России и по прилету на остров, передает Радио Маяк.