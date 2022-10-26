Туристам из России перекрыли въезд уже в шесть стран ЕС из 27

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Чехия во вторник стала шестой страной Евросоюза, закрывшей въезд для российских туристов с действующей шенгенской визой. Новые ограничения могут последовать, если к высказанным ранее рекомендациям Еврокомиссии прислушаются и другие страны ЕС. Пока что въезд при наличии «шенгена» возможен в большинство европейских стран, а вот получить новую визу стало значительно сложнее, пишет Коммерсантъ.

С 25 октября Чехия перестала впускать через внешние границы россиян с действующей шенгенской визой — вне зависимости от того, какой страной она была выдана. «По данным МИДа республики, в Чехию ежедневно через аэропорт Праги прибывает около 200 граждан РФ. С 25 октября те из россиян, которые прибудут в страну через ее внешние границы, включая аэропорты, с действующей шенгенской визой, выданной в любом из государств ЕС, с целью туризма, спорта или культуры, не будут допущены на чешскую территорию», — ранее заявил глава МИДа Ян Липавский.

Еще несколько лет назад Чехия была одним из приоритетных направлений для российских туристов. Турпоток из РФ рос до 2013 года, когда страну посетили рекордные 759 тыс. человек, а затем упал, но все равно держался на уровне примерно полумиллиона туристов в год.

При этом, по оценкам туроператоров, россияне, нередко выбиравшие Чехию для отдыха в продолжительные новогодние праздники, задерживались в стране дольше, чем туристы из других стран.

В сентябре въезд по краткосрочным шенгенским визам (в том числе выданным третьими странами) запретили Эстония, Латвия, Литва и Польша. Исключения делаются лишь для отдельных категорий путешественников, например, родственников граждан стран ЕС, обладателей вида на жительство, дипломатов. В конце сентября перекрыть транзит россиян в ЕС также решила Финляндия, запретив въезд по туристическим визам.

На уровне ЕС согласовать столь радикальные ограничения не удалось. Вместо этого 6 сентября Еврокомиссия утвердила выдвинутое Чехией предложение приостановить действие соглашения России и ЕС об упрощении выдачи виз от 2006 года.

Теперь получение россиянами краткосрочной шенгенской визы занимает больше времени и обходится дороже (визовый сбор вырос с €35 до €80).

При этом вероятность получения многократной визы заметно снизилась.

Кроме того, многие страны в одностороннем порядке ввели дополнительные ограничения, усложнив сбор пакета документов. Например, в визовых центрах Германии, Словении и Мальты теперь требуют медицинские страховки, оформленные в странах ЕС.

Не исключено, что в скором времени получить шенгенскую визу и путешествовать с уже имеющимся «шенгеном» станет еще сложнее.

Ранее Еврокомиссия уже рекомендовала странам ЕС «пересмотреть вопрос о том, стоит ли признавать уже выданные визы» — их, по оценкам еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йохансон, на руках у россиян осталось менее 1 млн.