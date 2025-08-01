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Цены на туры в Турцию для россиян в августе значительно снизились по сравнению с началом сезона. Отправиться в пятизвездочный отель с системой «все включено» в Аланью сейчас можно за 100 тысяч рублей на двоих с перелетом, сообщили URA.RU в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Спрос на Турцию находится на прошлогоднем уровне, как и цены, которые сейчас снизились по сравнению с началом сезона. В августе отправиться в отель 5* „все включено“ в Аланью можно за 100 тысяч рублей на двоих с перелетом», — говорится в сообщении РСТ.

Глава комитета РСТ по турагентской деятельности Сергей Агафонов отметил, что в начале сезона цены были завышены, что привело к переориентации туристов на другие направления. Однако, по мере приближения высокого сезона, турецкие отели скорректировали политику и снизили стоимость размещения.