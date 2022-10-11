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Цены на проживание в отелях Турции в ближайшие две недели могут вырасти до двух раз на фоне последних событий на Украине. Сроки заметного подорожания отдыха в республике россиянам назвал директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов, передает РИА Новости.

По его словам, события весны 2022 года, когда был высокий ажиотаж и мест в турецких гостиницах и апартаментах не хватало, могут повториться. «С высокой долей вероятности после нанесения массированного удара по объектам украинской инфраструктуры количество беженцев добавится и в Европе, и в соседних странах, в том числе в Турции, так как это самый массовый и доступный вариант», — заявил эксперт.