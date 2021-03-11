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Теперь в Турцию придется въезжать по новым правилам

11 марта 2021 13:49
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Теперь в Турцию придется въезжать по новым правилам

Желающим попасть на территорию республики придётся заполнять электронную форму.

С 15 марта для въезда в Турцию иностранцам необходимо будет заполнить специальную электронную анкету. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на крупного авиаперевозчика.

Минздрав республики отменяет требование о заполнении бумажной анкеты по контролю коронавируса на всех авиарейсах в Турцию. Исключение составят лишь те гости, которые следуют транзитом — они должны заполнять документ непосредственно на борту самолёта, отмечают представители авиакомпании.

Согласно новым правилам, прибывающие пассажиры (в том числе и подданные Турции) за 72 часа до поездки должны будут заполнить форму на сайте Минздрава. При этом документ нужно и распечатать, и скачать на любое электронное устройство. Далее анкету следует предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту при вылете.

Также уточняется, что при регистрации на сайте турецкого ведомства система потребует указать работающий мобильный телефон. Программа выдаст туристу уникальный HES-код, необходимый для передвижения по стране, заселения в отели и посещения различных объектов и мероприятий.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна ждёт российских туристов и готова обеспечить им в этом году безопасный отдых, пишет Life.ru.

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