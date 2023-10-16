Таиланд продлил безвизовое пребывание для россиян с 30 до 90 дней

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Кабинет министров Таиланда утвердил в понедельник временное продление безвизового пребывания граждан России в стране с 30 до 90 дней, заявил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин на брифинге для СМИ в Доме правительства в Бангкоке по окончании еженедельного заседания кабмина. Брифинг транслировал таиландский интернет-телеканал The Reporters, передает РИА Новости.

"Мы приняли решение продлить безвизовое пребывание для россиян до 90 дней в целях дальнейшего развития туризма. Россия – очень холодная страна, с холодной зимой, которая там продолжается с декабря по март, а для россиян, приезжающих в Таиланд, предусмотрены только 30 дней безвизового пребывания. Мы приняли решение увеличить этот срок", - сказал премьер.

"Я обязательно скажу об этом во время предстоящей встречи с президентом (РФ) Путиным. Это еще и дружественный шаг с нашей стороны, направленный на укрепление дружественных отношений (с Россией – ред.) и хорошая основа для дальнейших переговоров о сотрудничестве в различных областях", - отметил Тхависин.

Таиланд принял решение о временном продлении безвизового пребывания россиян до 90 дней в одностороннем порядке.

Фото: freepik.com