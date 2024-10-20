Свыше 1,1 миллиона ночей провели отдыхающие в санаториях Самарской области за первые 8 месяцев 2024 года

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Портал бронирования Санатории-России.рф представил результаты анализа популярности санаторного отдыха среди туристов выбирающих коллективные средства размещения (санатории, гостиницы, хостелы и др.) для проживания во время путешествий и отдыха.

По данным Санатории-России.рф, в санаториях Самарской области за первые восемь месяцев 2024 года отдыхающие провели 1 млн 110 тысяч ночей, что составило 30.2% от общего количества ночей, проведеных отдыхающими в коллективных средствах размещения области за этот период.

Самарская область занимает 6 место в Приволжском федеральном округе по этому показателю. Самое высокое соотношение числа проведенных ночей в санаториях к общему числу туристических ночевок в ПФО - в Башкортостане и Удмуртии.

В целом по стране за первые восемь месяцев 2024 года количество ночевок в санаториях России достигло около 240 миллионов, что составило19,5% от общего числа туристических ночевок.

По словам члена Правления Национальной Курортной ассоциации Евгения Терентьева, продолжительный высокий спрос на услуги санаторно-курортных учреждений выявил системные проблемы отрасли по организации оздоровления и отдыха населения. Следствием этого стало увеличение стоимости санаторных путевок и снижение сервиса. При этом качество медицинской составляющей в санаториях остается на высоком уровне.